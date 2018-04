Co najmniej 21 osób zginęło przy próbie masowej ucieczki z więzienia Santa Izabel w pobliżu miasta Belem, w położonym na północy Brazylii stanie Para. Informację przekazał stanowy Sekretariat ds. Bezpieczeństwa Publicznego.

Podczas próby ucieczki zginęło co najmniej 21 osób / CLAUDIO PINHEIRO / O LIBERAL HANDOUT / PAP/EPA

Przy próbie ucieczki pomagały więźniom osoby z zewnątrz. Użyły materiałów wybuchowych i broni palnej. Niektórzy z więźniów również byli uzbrojeni.

Materiałów wybuchowych użyto do zniszczenia fragmentu muru okalającego więzienie. Więźniowie wydostali się na zewnątrz. Wkrótce zostali otoczeni przez specjalne oddziały policji, które otworzyły ogień.



Sytuacja została opanowana, ale wciąż nie wiadomo czy niektórym osadzonym nie udało się uciec.



Wśród ofiar śmiertelnych 20 to więźniowie lub pomagające im osoby z zewnątrz. Zginął też strażnik. Pięciu innych strażników zostało rannych, w tym jeden ciężko.



W brazylijskich więzieniach często dochodzi do krwawych aktów przemocy i rozruchów, w tym ucieczek i buntów.

Brazylia jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników przestępczości na świecie. Rocznie popełnia się tam ok. 60 tys. zabójstw, w tym wiele w więzieniach.

