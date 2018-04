Luiz Inacio Lula da Silva, ​były prezydent Brazylii oddał się w ręce policji i zostanie przewieziony do miasta Kurytyba w celu odbycia kary 12. lat więzienia za korupcję - podał Reuters w niedzielę.

Były prezydent Brazylii przed siedzibą policji w Kurytybie / PAP/EPA

Polityk opuścił siedzibę związku zawodowego metalowców w Sao Paulo, gdzie przebywał otoczony przez swoich zwolenników i oddał się w ręce służb. Nie dotrzymał jednak terminu, w którym powinien poddać się aresztowaniu.

Lula da Silva miał oddać się w ręce policji do godziny 17 czasu miejscowego (21 w Polsce) w piątek, jednak odmówił zastosowania się do nakazu.



Wcześniej jego zwolennicy informowali, że były prezydent zamierza oddać się w ręce władz po mszy w intencji jego zmarłej żony, która była zaplanowana na sobotnie popołudnie.



Pod koniec stycznia sąd apelacyjny w Porto Alegre zatwierdził wyrok sądu pierwszej instancji, uznający 72-letniego Lulę da Silva za winnego korupcji i prania pieniędzy. Sąd podwyższył karę 9 i pół roku pozbawienia wolności do 12 lat i jednego miesiąca. Chodziło o przyjęcie korzyści majątkowych w wysokości 3,7 mln reali (1,06 mln euro), w tym trzypoziomowego apartamentu w nadmorskim kurorcie, od ciągnącego zyski z zamówień publicznych koncernu budowlanego OAS.

(nm)