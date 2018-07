​W niedzielę 1 lipca do urn wyborczych w Meksyku może pójść nawet 88 milionów osób - tylu jest bowiem zarejestrowanych wyborców. To rekord. Rekordowa jest też liczba polityków zamordowanych od początku kampanii wyborczej. Zabito już 133 osoby, a część ofiar to kandydaci.

Andres Manuel Lopez Obrador /Twitter

