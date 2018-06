Niespodzianka w Jekaterynburgu. Szwecja wygrywa z Meksykiem 3:0 i awansuje z pierwszego miejsca do następnej fazy turnieju. Drugie miejsce w grupie zajmuje Meksyk, który utrzymał się na tej pozycji dzięki sensacyjnej porażce Niemiec z Koreą Południową.

Od początku meczu to Szwecja była bardziej chętna do ataków. Już w 5. minucie Skandynawowie stworzyli sobie okazję do zdobycia bramki. Z Rzutu rożnego dobrze uderzył Emil Forsberg, ale z tym uderzeniem na raty poradził sobie Ochoa.

Po kilku minutach uderzenia z przewrotki spróbował Marcus Berg, ale piłka przeszła tuz obok słupka.

Szwedzi na prowadzenie wyszli w 50. minucie spotkania. Dobre podanie Viktora Claessona przejął w polu karnym Ludwig Augustinsson i uderzył pod porzeczkę nie do obrony.



Skandynawowie poszli za ciosem i 10 minut później powiększyli prowadzenie. W polu karnym Hector Moreno faulował Marcusa Berga, a drugą "jedenastkę" na tym turnieju pewnie wykorzystał Andreas Granqvist.

W zwycięstwie pomogli im też rywale, a konkretnie Edson Alvarez, który w 74. minucie wpakował piłkę do własnej bramki.



Pierwsze miejsce w grupie zajmuje Szwecja, która wyprzedza Meksyk, Koreę Południową i Niemcy.





Mundial 2018. Grupa F. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Szwecja 3 2 0 1 5-2 6 Meksyk 3 2 0 1 3-4 6 Korea Południowa 3 1 0 2 3-3 3 Niemcy 3 1 0 2 2-4 3