Ambasador USA w Estonii James D. Melville poinformował o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska w związku z komentarzami prezydenta Donalda Trumpa pod adresem Unii Europejskiej i jego stosunkiem do europejskich sojuszników - podała agencja AP. Dyplomata napisał na Facebooku: "Jeśli prezydent mówi, że UE została "założona, by wykorzystywać USA, by atakować naszą skarbonkę" albo "że NATO jest tak samo złe jak NAFTA", to nie jest to tylko niezgodne z faktami, ale dowodzi, że czas, bym odszedł".

James D. Melville (w centrum kadru) /VALDA KALNINA /PAP/EPA

