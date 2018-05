Korea Północna zaapelowała w niedzielę do USA, by przestały wywierać presję i nie groziły jej, gdyż nie pomoże to w rozwiązaniu kwestii programu nuklearnego. Pjongjang przestrzegł też Waszyngton przed wprowadzaniem w błąd opinii publicznej.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un i prezydent Korei Płd. Mun Dze In, zdjęcie ilustracyjne /KOREA SUMMIT PRESS POOL / POOL /PAP/EPA

