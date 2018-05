Przedstawiciele Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) poinformowali w komunikacie, że w przyszłym tygodniu odwiedzą Koreę Płn., by omówić otwarcie korytarza powietrznego do Korei Płd. Z taką inicjatywą wystąpiły władze w Pjongjangu.

Kim Dzong Un / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Obecnie północnokoreańskie linie lotnicze Air Koryo mają połączenia jedynie z Rosją i Chinami, czyli dwoma krajami, z którymi Pjongjang utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

Sprawę otwarcia nowych tras w stolicy Korei Płn. ma omawiać m.in. Arun Mishra, dyrektor oddziału ICAO na Azję i Pacyfik. Mieszczące się w Bangkoku biuro tego oddziału w lutym otrzymało prośbę z Korei Płn. o ustanowienie połączenia lotniczego między Pjongjangiem i portem lotniczym Seul-Inczon.



27 kwietnia przywódcy obu Korei Kim Dzong Un i Mun Dze In spotkali się we wsi Panmundżom po południowokoreańskiej stronie linii demarkacyjnej, która dzieli oba kraje. Omawiali tam m.in. szereg spraw, mających na celu zbliżenie obu państw koreańskich, które formalnie są w stanie wojny od zakończonego 65 lat temu konfliktu zbrojnego. Podpisali deklarację, w której zapowiedzieli wspólne dążenia do zawarcia formalnego układu pokojowego.