Szkolny bus wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w stanie Uttar Pradesh na północy Indii. Co najmniej 13 dzieci zginęło, a 8 zostało rannych - poinformowała policja.

Dzieci w wieku od 8 do 10 lat jechały rano do szkoły. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym ich bus zderzył się z pociągiem pasażerskim jadącym z Siwan do Gorakhpur. Przyczyny tego wypadku na razie nie są znane.

Był to już drugi poważny wypadek z udziałem dzieci w Indiach w tym miesiącu. 9 kwietnia 27 dzieci zginęło w wypadku szkolnego autobusu, który stoczył się do głębokiego na 60 metrów wąwozu w pobliżu miejscowości Kangra w stanie Himachal Pradesh na północy Indii.



Wypadki drogowe są w Indiach częste ze względu na zły stan dróg, niesprawne pojazdy i błędy kierowców. Według danych rządowych - w 2016 roku na indyjskich drogach zginęło ponad 150 tysięcy osób.

