Czterech Hindusów zostało zaatakowanych i pobitych podczas jednej z imprez w Opolu. Obywatele Indii przyjechali do miasta na studia.

Zaprosiliśmy do siebie wykształconą młodzież z Indii, z dobrych domów. Niestety w pierwszych dniach pobytu spotkał ich bardzo przykry incydent. Pozostał wstyd i niesmak - skomentował ten incydent rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf.

Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby. To mieszkańcy powiatu opolskiego. Usłyszeli już zarzut pobicia, za co grozi do trzech lat więzienia. Zostali objęci policyjnym dozorem.



Konsul Honorowy Republiki Indii w Polsce Kartikey Johri jest gotów, by wspólnie z polskimi władzami wypracować metodę zapobiegającą podobnym incydentom.

Na szczęście w indyjskich mediach Polska jest bardzo dobrze postrzegana. Jeśli takich wydarzeń będzie więcej, to na pewno takie informacje zaczną się pojawiać w Indiach - podkreślił konsul.

Studenci z Indii pobici w Opolu TVN24/x-news

Opolska policja informuje, że nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.