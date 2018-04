​Uważajcie na rosyjskich hakerów - ostrzega brytyjskie Centrum do Spraw Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni. To rada skierowana zarówno do organizacji, jak i zwykłych użytkowników internetu. Według ekspertów, kontruderzenie w sieci może być formą odwetu Rosji za niedawne naloty w Syrii.

Zdj. ilustracyjne /Paweł Pawłowski /RMF FM

REKLAMA