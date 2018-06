Już 20 osób w całym Zachodniopomorskiem trafiło do szpitali po zatruciu dopalaczami. Najmłodsza z tych osób ma zaledwie 14 lat.

Mimo ostrzeżeń przed śmiertelnie groźną substancją, wciąż nie brakuje osób, które sięgają po wyjątkowo silnie działającą oferowaną przez dilerów "nowość".

Do wczoraj zachodniopomorski Sanepid odnotował 5 nowych przypadków zatruć dopalaczami.

Do szpitala w Koszalinie trafiła 14-letnia dziewczyna i jej 17-letni kolega. Oboje po zażyciu narkotyku stracili przytomność. Policja szuka tego, kto sprzedał im substancję.

Kolejny przypadek pochodzi ze Szczecina. Najwięcej zatrutych dopalaczami osób to pacjenci z Trzebiatowa. Diler, który rozprowadzał narkotyki w tym mieście został dziś przez sąd aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu 8 lat więzienia.

Kolejna osoba z objawami zatrucia dopalaczami trafiła dziś do szpitala w Zielonej Górze w Lubuskiem. To młoda kobieta, która pogotowie przywiozło nad ranem. W sumie od początku miesiąca do zielonogórskiego szpitala trafiło już osiem osób, które najprawdopodobniej zażyły dopalacze.



Stan kobiety ustabilizował się, jej życiu - jak poinformowała rzeczniczka szpitala w Zielonej Górze - nic nie zagraża.

Mniej szczęścia miał 30 latek, który trafił tu kilka dni wcześniej. Przeżył, ale zanim jego stan się poprawił - przeleżał wiele godzin na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Lekarze nie mają pewności, jaką konkretnie substancje zażyły te osoby. W relacjach kilkorga pacjentów przewija się jednak nazwa "Hexen". W przypadku każdej z 10 osób reakcje na zażycie były różne - od senności, przez drgawki, aż po ataki euforii.

Jedyne, co lekarze mogą robić w takiej sytuacji, to doraźna reakcja widoczne na objawy, a przypadku zatrzymania krążenia - jak w każdym innym przypadku - przystępują do resuscytacji.

