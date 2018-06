Podejrzany o handel dopalaczami 18-latek z Trzebiatowa w Zachodniopomorskiem najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Zdecydował o tym Sąd Rejonowy w Gryficach. Nastolatkowi grozi 8 lat więzienia.

Aleksander N. miał sprzedawać narkotyk, którym w Trzebiatowie zatruło się co najmniej 15 osób.

W całym województwie z powodu dopalaczy do szpitali w ostatnich dniach trafiło już 18 osób. Najmłodsza pacjentka ma zaledwie 14 lat.

Policjanci zatrzymali 18-latka we wtorek po tym, jak 12 osób z Trzebiatowa trafiło do szpitali w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie z objawami zatrucia środkami psychoaktywnymi, prawdopodobnie dopalaczami.

15 osób w szpitalu po zatruciu dopalaczami. "Zachowują się jak bohaterowie horroru" ​3 kolejne osoby trafiły do szpitala w Gryficach po zatruciu dopalaczami. Dwie z nich są w bardzo ciężkim stanie. 18-letni Aleksander N. z Trzebiatowa, który miał rozprowadzać środki psychoaktywne, usłyszał już zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia przez wprowadzenie do

Do szpitala w Gryficach trafiły w środę kolejne trzy osoby z takimi samymi objawami. Stan dwóch z nich był bardzo ciężki. W gryfickim szpitalu znajdowało się w środę także siedmioro młodych ludzi, przywiezionych tam z takimi objawami w poniedziałek i we wtorek.



Pozostałe osoby z Trzebiatowa przetransportowano do Szczecina i Kołobrzegu. Dwie z nich, w najcięższym stanie, są utrzymywane w śpiączce farmakologicznej. Wstępne wyniki badań potwierdziły, że zatruły się dopalaczami.

Zatrzymany 18-letni Aleksander N. z Trzebiatowa prawdopodobnie sprzedawał i sam zażywał narkotyki od dłuższego czasu. Na jego profilu w mediach społecznościowych roi się od aluzji do np. palenia marihuany.

Czym dokładnie była substancja, która zaszkodziła młodym ludziom z Trzebiatowa? Odpowiedź na to pytanie przyniosą szczegółowe badania. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Szkoły z niewielkiego Trzebiatowa już zaplanowały zajęcia dla swoich uczniów. W przyszłym tygodniu o szkodliwości zażywania dopalaczy, na tym dramatycznym przykładzie, opowiadać im będą terapeuci uzależnień.

(mpw)