Czwartek będzie już szóstym dniem poszukiwań trzech górników, zaginionych 900 metrów pod ziemią po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. W nocy ze środy na czwartek ratownicy kontynuowali akcję. Muszą pokonać podziemne rozlewisko, a to około 300-400 metrów sześciennych wody. Wypompowanie może potrwać 10 godzin - mówił w środę wieczorem prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. W szpitalu przebywa trzech rannych górników. Jak dowiedział się reporter RMF FM - ich stan jest dobry. Jeden z rannych pracowników kopalni jest już w domu.

Żołnierze przyłączają się do akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach powiedział w czwartek rano, że w nocy służby kopalni nie przekazały nadzorowi górniczemu żadnych informacji ma temat trwającej od soboty akcji.

W środę wieczorem prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon sygnalizował, że być może do rana okaże się, czy ratownikom udało się przejść i spenetrować w wyrobisku rejon za rozlewiskiem, gdzie powinni być poszukiwani górnicy.

Ratownicy koncentrowali wysiłki we wschodniej części zniszczonego chodnika - jednym z dwóch odcinków, których nie udało się do tamtego czasu spenetrować. Po wstrząsie napływająca woda utworzyła w jego najniższym fragmencie sięgające stropu rozlewisko, za którym powinni być poszukiwani górnicy - dochodzą stamtąd sygnały z nadajników w ich lampach.

Po natknięciu się na rozlewisko sztab akcji zdecydował o równoległym prowadzeniu trzech działań: odpompowaniu wody z rozlewiska, podjęciu prób penetrowania go przez zastępy nurków oraz wykonaniu 100-metrowego odwiertu z innego miejsca do odcinka znajdującego się za rozlewiskiem.

Do kopalni Zofiówka w środę wieczorem dotarł także specjalistyczny sprzęt do penetracji wraków i zatopionych okrętów. Eksperci Marynarki Wojennej rozmawiają ze służbami kopalni na temat możliwości jego wykorzystania w podziemnym rozlewisku - dodał w środę prezes JSW.

Na konferencji poinformowano, że warunki klimatyczne dla ratowników są bezpieczne. Mogą bezpiecznie pracować - podkreślono.

W środę rozpoczęto też wykonywanie stumetrowego odwiertu do miejsca, w którym przypuszczalnie są górnicy. Przez otwór można by opuścić kamerę i pożywienie. Do wieczora wywiercono już 20 metrów. Potrzebny czas wiercenia szacowano na trzy zmiany pracy.

Od środy pracuje komisja Wyższego Urzędu Górniczego, która zajmie się wypadkiem. Jej raport ma być gotowy w sierpniu. Specjaliści muszą wyjaśnić kilka wątków: od samego wstrząsu, przez - niespotykane dotąd - bardzo wysokie stężenie metanu, a na ocenie akcji ratowniczej kończąc. Specjaliści muszą też zdecydować, co dalej z wydobyciem w tym rejonie kopalni.

Prokuratura skupia się na razie na przeglądaniu dokumentów. Wszelkie przesłuchania osób z kierownictwa i dozoru kopalni w tej chwili wstrzymano, aby nie utrudniać akcji ratowniczej. Czas na ich przeprowadzenie będzie już po zakończeniu akcji.

Sobotni wstrząs był najsilniejszym w historii kopalni Zofiówka. Gdy doszło do trzęsienia, pod ziemią pracowało 250 osób - z tego 11 w rejonie bezpośredniego zagrożenia. Czterech pracowników uciekło samodzielnie. Początkowo siedmiu zostało pod ziemią. Dwóch z nich nie żyje - ich ciała ratownicy wydobyli w niedzielę. Kolejnych dwóch udało się uratować. Wciąż poszukiwani są trzej pozostający pod ziemią górnicy.

W szpitalu - na oddziale chirurgii i ortopedii - jest trzech rannych górników. Jak dowiedział się reporter RMF FM - ich stan jest dobry. Jeden z rannych pracowników kopalni jest już w domu.

