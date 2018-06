Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Morawińska złożyła do mnie pismo o rezygnacji z dniem 2 lipca; przychylę się do tej decyzji - powiedział szef MKiDN Piotr Gliński. Dodał, że decyzje personalne dot. kierowania MNW zostaną podjęte "bardzo szybko".

Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Morawińska / Stach Leszczyński / PAP

Pani dyrektor poprosiła mnie o zaakceptowanie jej dymisji. Mówiłem o tym wielokrotnie publicznie, trochę jesteśmy tym zdziwieni, ponieważ pani dyrektor miała pracować do końca roku, kiedy miała przejść na zasłużoną emeryturę. Od dawna tak byliśmy umówieni. Nie wiem, dlaczego chce zrezygnować wcześniej. Złożyła do mnie pismo o rezygnacji z dniem 2 lipca, ja się przychylę do tej decyzji pani dyrektor - powiedział wicepremier Gliński.

Dodał, że decyzje personalne dotyczące kierowania tą instytucją zostaną "bardzo szybko" podjęte. Jest kilka opcji rozwiązania tej sytuacji. Instytucja jest stabilna pod każdym względem - podkreślił minister kultury.

O złożeniu rezygnacji Morawińska, która kieruje MNW od 2010 r., poinformowała pod koniec maja na swojej stronie na Facebooku. Oświadczenie dyrektor zamieszczone zostało także na stronie Muzeum Narodowego.

Morawińska napisała, że złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie jednocześnie na ręce przewodniczącego Rady Powierniczej i ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dodała, że Muzeum Narodowe w Warszawie nigdy nie było dla niej tylko miejscem pracy, lecz instytucją, z którą czuje się szczególnie związana, także rodzinnie.

"Kierowanie MNW było uwieńczeniem mojej drogi zawodowej, spełnieniem marzeń i źródłem wielu satysfakcji" - wskazała.

Morawińska napisała, że docenia wspólne osiągnięcia Muzeum Narodowego w Warszawie, Rady Powierniczej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Dokonanie wielkiego sprzątania Muzeum przed jubileuszem 150-lecia, opracowywanie i otwieranie kolejnych galerii stałych, wygospodarowanie przestrzeni na wystawy czasowe, wszystkie nasze wystawy w kraju i te prezentujące polską sztukę za granicą w tak dalekich krajach jak Chiny czy Korea, wszystkie wydawnictwa, wzmocnienie i rozwój Oddziałów Muzeum, zwłaszcza Nieborowa i Królikarni, to lista naszych wspólnych osiągnięć" - napisała.

Dodała, że muzeum zostało zasadniczo odmienione, zyskało szeroką publiczność i przyjaciół, "a także szczodrego darczyńcę, któremu zawsze będę wdzięczna".

"Jednak utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji z Ministerstwem, skutkujący pogarszającą się sytuacją finansową naszej instytucji, lekceważenie naszych sygnałów przekazywanych wielokrotnie, także publicznie, brak odpowiedzi na pisma, bałamutne powtarzanie informacji o bliskim rozwiązaniu problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska, wreszcie sposób procedowania w sprawie naszych magazynów sprawiają, że w poczuciu troski o dobro Muzeum postanowiłam przyspieszyć swoje odejście" - napisała dyrektor MNW.

Zaznaczyła, że decyzję tę podejmuje "z ciężkim sercem, niemniej w nadziei, że być może zmiana na stanowisku dyrektora pozwoli MKiDN z należną odpowiedzialnością podejść do problemów Muzeum Narodowego w Warszawie".

(j.)