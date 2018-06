Żona posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego ma stawić się w prokuraturze w charakterze podejrzanej– poinformowała Prokuratura Krajowa. W najbliższy poniedziałek kobieta ma usłyszeć zarzuty.

Prokuratorzy Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie wezwali w charakterze podejrzanej panią Renatę Listowską-Gawłowską na 25 czerwca - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik. Po wykonaniu czynności procesowych z jej udziałem zostaną przedstawione bardziej szczegółowe informacje odnośnie zarzutów i podjętych innych czynności procesowych - dodała.

Jako pierwszy informację o planowanym postawieniu zarzutów żonie Stanisława Gawłowskiego podał portal onet.pl.





Giertych: Śledztwo się totalnie sypie

Zdaniem pełnomocnika Gawłowskiego, Romana Giertycha, wezwanie żony posła to oznaka tego, że "śledztwo w jego sprawie się totalnie sypie".