​Projekt ustawy o działaniach Rosji w odpowiedzi na sankcje USA, wniesiony do niższej izby parlamentu, przewiduje ograniczenie współpracy z USA w gospodarce, w tym w energetyce jądrowej. Mowa jest też o zakazie lub ograniczeniu zatrudniania obywateli USA w Rosji.

Informację tę podała agencja TASS, która zaznajomiła się z treścią projektu.

Wcześniej przewodniczący Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, Wiaczesław Wołodin poinformował, że projekt ustawy został wniesiony do Dumy.

Przyznaje on rządowi Rosji prawo do podjęcia wobec USA kroków o charakterze politycznym i gospodarczym. Ma być teraz dopracowywany z ekspertami i rządem.

Projekt ustawy jest opracowany jako działanie w odpowiedzi na wyzwania ze strony USA i ich przedstawicieli, wyrażające się w działaniach nieprzyjaznych i niekonstruktywnych, we wprowadzeniu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej ogółem, jak i wobec obywateli i podmiotów prawnych FR - powiedział przewodniczący Dumy.



Projekt - jak podał dziennik "Wiedomosti" - przyznaje rządowi Rosji prawo do podjęcia wobec USA kroków o charakterze politycznym i gospodarczym.



Wołodin dodał, że projekt wniósł on sam oraz liderzy frakcji wszystkich czterech partii wchodzących w skład Dumy: Jednej Rosji, Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji i Sprawiedliwej Rosji.



Dokument będzie w następnych dniach dopracowywany z ekspertami i rządem, a także przedstawiony będzie regionalnym zgromadzeniom ustawodawczym w podmiotach Federacji Rosyjskiej.



Najnowsze sankcje USA, ogłoszone przed tygodniem, obejmują 24 osoby fizyczne oraz 14 firm. Na "czarnej liście" znalazło się siedmiu przedstawicieli rosyjskiego wielkiego biznesu i menadżerów wysokiego szczebla, w tym miliarderzy Oleg Deripaska i Wiktor Wekselberg i kontrolowane przez nich firmy. Na liście jest też 17 urzędników rosyjskich wysokiej rangi.



Departament Stanu USA uzasadnił decyzję o sankcjach szkodliwymi działaniami rosyjskiego rządu na świecie, w tym trwającą okupacją ukraińskiego Krymu i przemocą w Donbasie.

