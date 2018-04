​Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony z 6 do 16 kwietnia - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Jest to kolejne przedłużenie terminu. Poprzednio przesunięto go w ubiegłym miesiącu. Wtedy też Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o zmniejszeniu liczby urzędników wyborczych w gminach do 50 tys. mieszkańców do dwóch urzędników i po jednym na każde rozpoczęte 50 tys. mieszkańców.

