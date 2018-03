Pośród setki osób wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą na komisarzy wyborczych są: awansowani przez Zbigniewa Ziobrę na prezesów lub wiceprezesów sądów, sędzia delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, zgłaszający kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a nawet były zastępca ministra Ziobry z rządu Kazimierza Marcinkiewicza - wynika z analizy dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego. Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA twierdzi, że to forma wynagradzania tych, którzy popierają politykę resortu sprawiedliwości. "Sędziowie komentują to jednoznacznie: mówią, że powstaje nowa oligarchia" - zaznacza. O wyborze stu komisarzy wyborczych zdecydowała jednak PKW, a nie minister sprawiedliwości. Skąd więc wątpliwości środowisk sędziowskich?

