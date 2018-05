Najbliższe dni będą bardzo ciepłe, ale także burzowe. W przyszłym tygodniu mają natomiast wrócić upały. Temperatura może przekroczyć 30 st. C.

zdj. ilustracyjne / Gyorgy Varga / PAP/EPA

Dzisiaj w całej Polsce przewidywane jest zachmurzenie częściowe. Prawie wszędzie - z wyjątkiem województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego - pojawią się burze.



Temperatura będzie wysoka - od 21 stopni Celsjusza w woj. pomorskim do 26 st. w Wielkopolsce i woj. lubuskim.



Prognoza na dziś / INTERIA.PL

W sobotę pogoda nie zmieni się. Częściowe zachmurzenie i burze zapowiadane są w całej Polsce, z wyjątkiem woj. podlaskiego. Będzie ciepło: od 22 st. C w woj. pomorskim do 26 st. C w Wielkopolsce i województwach dolnośląskim i lubuskim.



Prognoza na jutro / INTERIA.PL

Niedziela będzie jeszcze cieplejsza. Temperatura wzrośnie do 27 st. C w województwach: wielkopolskim i dolnośląskim. Burze mogą pojawić się tylko w centrum i na południu Polski w województwach: łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, dolnośląskim, lubuskim i podkarpackim.



Prognoza na niedzielę / INTERIA.PL

W następnym tygodniu będzie bardzo ciepło i wrócą upały. Temperatura może przekroczyć 30 st. C.