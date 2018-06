Dziś odbędzie się plenarne posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju dot. przygotowań do referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji. Prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej przedstawi na nim propozycje pytań referendalnych – zapowiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju rozpocznie się o godz. 15 w Pałacu Prezydenckim. Członkowie Rady i doradcy prezydenta omówią zakres potencjalnych pytań referendalnych.



Pełnomocnik prezydenta ds. referendum konsultacyjnego Paweł Mucha powiedział PAP, że "jest bardzo prawdopodobne, Iż prezydent w trakcie tego posiedzenia przedstawi propozycje pytań referendalnych, które są efektem rocznej debaty konstytucyjnej". Wskazał, że w ramach tej debaty odbyło się kilkadziesiąt spotkań, w tym 18 otwartych spotkań regionalnych, debaty eksperckie w Pałacu Prezydenckim oraz debaty z udziałem prezydenta w cyklu "Wspólnie o konstytucji".



Jak mówił Mucha, będą to propozycje pytań referendalnych przygotowane wstępnie przez zespół roboczy na podstawie materiałów uzyskanych w trakcie tych spotkań.

Mucha zaznaczył, że pytania w wersji ostatecznej zostaną zawarte w projekcie postanowienia prezydenta o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, który zostanie skierowany do Senatu. Natomiast te propozycje będą przedstawione ze wskazaniem, że one jeszcze są potencjalnie w toku dyskusji, konsultacji i mogą ulec zmianie - sprecyzował.



Według prezydenckiego ministra, "pierwszym, wyobrażalnym terminem", kiedy prezydent złoży w Senacie projekt postanowienia jest 23 lipca. Wtedy - mówił Mucha - "teoretycznie decyzja Senatu mogłaby zapaść na ostatnim lipcowym posiedzeniu Izby", które jest zaplanowane w dniach 25, 26 i 27 lipca.



Prezydencki minister zaznaczył, że przy założeniu, że referendum odbędzie się w dniach 10-11 listopada, prezydent musi złożyć projekt postanowienia nie później niż 10 września. Pytany, czy po przedstawieniu propozycji pytań prezydent będzie chciał się spotkać z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, aby je omówić, lub czy on jako pełnomocnik prezydenta ds. referendum planuje takie spotkanie z marszałkiem Senatu, Mucha zapewnił, że jest w stałym kontakcie z Karczewskim.



Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.



Prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.



Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.



