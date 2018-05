12 czerwca podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju prezydent Andrzej Duda poda do publicznej wiadomości, kierując do ostatecznych konsultacji, propozycje pytań referendalnych - poinformował wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

Planujemy posiedzenie plenarne Narodowej Rady Rozwoju, na którym prezydent będzie podawał do wiadomości publicznej potencjalne pytania referendalne w wersji przed ostatecznym zamknięciem dyskusji - powiedział PAP Paweł Mucha, który jest też pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum konsultacyjnego.



Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju odbędzie się 12 czerwca. Tego dnia - mówił prezydencki minister - prezydent przekaże "pod ostateczne konsultacje propozycje pytań referendalnych". Jeśli nie wszystkie, to co najmniej istotną ich część - dodał Paweł Mucha. Podkreślił, że kluczem do sukcesu referendum jest sformułowanie odpowiednich pytań, które - jak mówił - "będą zachęcały Polaków do wzięcia udziału w tym głosowaniu". Jak zaznaczył, jeśli chodzi o termin referendum, to prezydent podtrzymuje wolę, by odbyło się ono w dniach 10-11 listopada.

Prezydencki minister zaznaczył, że jeszcze przed posiedzeniem NRR "bardzo prawdopodobne" jest spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Pewne jest spotkanie pana marszałka ze mną - dodał. Zaznaczył, że z marszałkiem Karczewskim jest w stałym kontakcie telefonicznym.



Marszałek Senatu mówił we wtorek, że jego rozmowy nt. referendum konstytucyjnego z prezydentem Dudą i ministrem Muchą są do przewidzenia w krótkim terminie.



Prezydencki minister powiedział, że Andrzej Duda w lipcu złoży w Senacie projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego. Najprawdopodobniej głosowanie w Senacie odbyłoby się w drugiej połowie lipca, na ostatnim lipcowym posiedzeniu - dodał. Jak wynika z informacji na stronie internetowej Senatu przewidywane ostatnie posiedzenie Izby przed wakacjami odbędzie się w dniach 25, 26 i 27 lipca.



Paweł Mucha mówił, że także w najbliższy piątek podczas spotkania z samorządowcami z Okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent będzie odnosił się do kwestii referendum konsultacyjnego.



Przed trzema tygodniami podczas uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja prezydent zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, by referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Prezydent zaapelował o obecność na tym głosowaniu, "w którym wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski".



Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.



Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.



Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.