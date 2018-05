Z pełnym szacunkiem odnosimy się do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii referendum konsultacyjnego ws. konstytucji; co do treści pytań i terminu odbędą się rozmowy z większością parlamentarną - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Stanisław Karczewski /Radek Pietruszka /PAP

REKLAMA