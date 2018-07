​Policja wyjaśnia sprawę bójki, do której doszło wczoraj wieczorem na Dolnym Mieście w Gdańsku. Zatrzymany został jej uczestnik, który w trakcie ucieczki potrącił jednego z funkcjonariuszy, policjanci musieli użyć broni.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do bójki doszło przy ulicy Jaskółcza Śluza - tam policjanci odnaleźli zakrwawionego mężczyznę, któremu trzeba było udzielić pierwszej pomocy.

Gdy funkcjonariusze natrafili na sprawcę, miał on wsiadać akurat do zaparkowanego samochodu. Nie reagował na polecenia policjantów, jednego nich potrącił, a wtedy padło kilka strzałów. Ruszył pościg za napastnikiem i w końcu udało się go zatrzymać.

Innych szczegółów policja na razie nie podaje, bo cały czas pracuje nad wyjaśnieniem sprawy.