Jubileuszowa statuetka z okazji 50-lecia Nagrody Bookera przyznana! Czytelnicy zdecydowali, że niezwykłe wyróżnienie należy się powieści "Angielski pacjent" Michaela Ondaatje.

Kadr z ekranizacji powieści "Angielski pacjent" / MIRAMAX / PAP/EPA

Poruszająca powieść - historia miłości uwikłanej w okrucieństwa wojny - została już nagrodzona Nagrodą Bookera w 1992 roku. Jej akcja rozgrywa się we Włoszech pod koniec II wojny światowej. Jedną z bohaterek książki jest kanadyjska pielęgniarka Hana. Kobieta opiekuje się ciężko poparzonym pacjentem, którego samolot rozbił się na Saharze. Hana otacza go troskliwą opieką, a ten stopniowo odkrywa przed nią swe mroczne tajemnice.

Książkę zekranizował w 1996 roku Anthony Minghella. Film dostał 8 Oscarów.





Lepszy niż Naipaul i Lively

Złoty Booker to nagroda z okazji półwiecza tej literackiej nagrody. Pięciu sędziów wybrało po jednym kandydacie z każdego dziesięciolecia istnienia wyróżnienia. Ostateczny werdykt należał jednak do czytelników. Najwięcej - 9 tys. - zagłosowało właśnie na powieść Michaela Ondaatje. Tym samym "Angielski pacjent" "pobił" inne nominowane powieści: "W komnatach Wolf hall" (Hilary Mantel), "W wolnym kraju" (Vidiadhar S. Naipaul), "Moon Tiger" (Penelope Lively) czy "Lincoln in the Bardo" (George Saunders).



Autor "Angielskiego pacjenta" po ogłoszeniu werdyktu nie krył zdziwienia: Nawet przez sekundę nie myślałem, że jest to najlepsza książka na liście. (...) Wiem, bardziej niż ktokolwiek inny, że "Angielski pacjent" wciąż ma w sobie kilka błędów - przyznał skromnie.



W 2016 roku Ondataaje tak mówił w wywiadzie dla RMF FM o swojej twórczości i literaturze: Uważam się za szczęściarza - jestem literatem, moje książki są wydawane, miałem szczęście do filmu, który powstał na podstawie mojej powieści i zdobył duży rozgłos. Ale moim zadaniem pozostaje napisanie monologu, intymnej historii. To, co stanie się z nią później - czy zostanie zekranizowana albo trafi do teatru - to już nie moja działka. Bycie pisarzem w dzisiejszym świecie ma dosyć ambiwalentny status. Rynek wydawniczy jest jak miasto w godzinach szczytu. Bardzo trudno jest włączyć się do ruchu.



Najbardziej prestiżowa nagroda literacka w Wielkiej Brytanii

Nagroda Bookera to najbardziej prestiżowa nagroda literacka w Wielkiej Brytanii, przyznawana za najlepszą powieść angielskojęzyczną z ostatniego roku. Po raz pierwszy została przyznana w 1969 roku. Laureat Nagrody Bookera otrzymuje sumę 50 tys. funtów.

Do nagrody kwalifikują się także powieści napisane w innych językach, ale dostępne w angielskim tłumaczeniu. W roku 2018 laureatką tej nagrody została Olga Tokarczuk za powieść "Bieguni".

