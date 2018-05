Nie zamierzam spowalniać swojej kampanii, bo wiem, o co walczę - oświadczył kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki w czasie spotkania z dziennikarzami. Jak stwierdził: walczy o to, by "wyrwać Warszawę z rąk mafii reprywatyzacyjnej".

Patryk Jaki / Leszek Szymański /PAP

