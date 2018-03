Po 18 latach za kratkami Tomasz Komenda - skazany, zdaniem prokuratury: niesłusznie, na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo piętnastolatki - tuż przed godz. 15 wyszedł na wolność. Sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolnił go właśnie z odbywania kary. Z takim wnioskiem wystąpiła Prokuratura Krajowa. Inny skierowała do Sądu Najwyższego: chodzi o wznowienie postępowania ws. Komendy.

Tomasz Komenda tuż po wyjściu na wolność / Maciej Kulczyński /PAP

