To władze Platformy Obywatelskiej albo klubu parlamentarnego, a nie posłowie, powinny ponieść karę za blamaż podczas sejmowych głosowań nad projektami dotyczącymi aborcji - mówi RMF FM Marek Biernacki. Przypomnijmy, poseł - po tym, jak zagłosował przeciwko skierowaniu do prac w komisji projektu liberalizującego przepisy aborcyjne - został wyrzucony z partii. Zdaniem Biernackiego, za klęskę odpowiada kierownictwo PO, które przygotowało niezrozumiałą i prowokacyjną taktykę głosowań nad projektami, z których jeden liberalizował, a drugi zaostrzał przepisy aborcyjne. "Jeżeli chcielibyśmy traktować to głosowanie jako techniczne, to powinniśmy być dwa razy ‘za’. Jeżeli jesteśmy za kompromisem aborcyjnym, który obecnie obowiązuje, to powinniśmy być dwa razy ‘przeciw’. A u nas było tak, że jesteśmy w jednym przypadku ‘za’, a w drugim ‘przeciw’" - zauważa Marek Biernacki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą i podkreśla, że "duża część posłów po prostu nie mogła zachować się tak, jak zarządziły władze partii". Według polityka, taka taktyka głosowań i konsekwencje wobec tych, którzy wyłamali się z partyjnej dyscypliny, to sygnał, że Platforma skręca niebezpiecznie w lewo - a to pierwszy krok do jej marginalizacji.

Marek Biernacki / Bartłomiej Zborowski / PAP

Krzysztof Zasada, RMF FM: Panie pośle, pan już oficjalnie wie, że nie jest pan członkiem Platformy Obywatelskiej?

Marek Biernacki: Oficjalnie jeszcze nie wiem, bo wczoraj wyjeżdżałem z Warszawy i jeszcze pismo do mnie od zarządu partii nie dotarło. Podejrzewam, że dotrze albo dzisiaj albo jutro. W przesyłce będzie. To jest też ciekawa historia, ponieważ nikt z władz partii nie powiedział mi o tym - o tej decyzji - w cztery oczy, w twarz.

Ale od tygodnia to już to jest co najmniej fakt medialny. Pan już się czuje poza Platformą?

Nie, ja się nie czuję poza środowiskiem Platformy, w żadnym wypadku. Partia to jest tylko część środowiska Platformy. Ja się nie czuję w żadnym wypadku, trudno żebym tak błyskawicznie, w ciągu kilku godzin zmienił swoje decyzje. Nigdy swoich decyzji, a zwłaszcza poglądów nie zmieniam.

A czy będzie pan walczył jakoś o siebie w Platformie? Ja nie mówię o środowisku, ale o siebie w partii?

Na pewno nie będę się odwoływał na drogę sądu koleżeńskiego, ponieważ nie zrobiłem nic złego. Tak się złożyło, że... bo to sobie uświadomiłem teraz, że pierwsze wybory Platforma wygrała w 2002 roku. Były to wybory do sejmiku wojewódzkiego w wyborach samorządowych i wybory do sejmiku wojewódzkiego w Gdańsku, w regionie pomorskim wygrała Platforma. Akurat ja dostałem wtedy największy wynik. I później tak się to cały czas, przez lata, się powtarzało. Więc trudno, żebym składał teraz jakieś odwołania do sądu koleżeńskiego, gdy od początku wszyscy znali moje poglądy i wiedzieli, że jestem politykiem konserwatywnym, z grupy konserwatywnej, która tworzyła w ogóle Platformę i w niej funkcjonowała. Po wtóre - była to decyzja zarządu jednomyślna, co jest dla mnie też istotne. Zarządu, który stworzył, i to jest zarząd autorski, Grzegorz Schetyna. I to jest też ważne - jest to praktycznie pierwsza taka ważna decyzja i dotyczyła wykluczenia mojej osoby. Więc uważam, że odwoływanie się w tym momencie nie ma sensu.

Czuje pan po ludzku żal do liderów Platformy? Bo pan też się zalicza członków założycieli.

Zawsze uważam, że można było to zrobić inaczej, można było porozmawiać. Jest cały pakiet różnych kar. Ale mam żal o to, że Platforma opuszcza nie mnie, że Platforma opuszcza centrum. O to mam żal, bo Platforma opuszcza centrum. Centrum sceny politycznej i przechodzi na lewą stronę. Dla mnie to jest niezrozumiałe.

Co to może oznaczać dla przyszłości partii według pana? Bo był już taki moment, gdy Platforma przesunęła się na lewą stronę to przed wyborami 2015 roku.

Tak, i przegraliśmy wtedy wybory. Ale nie tylko my przeszliśmy wybory, ale wybory przegrało też wtedy SLD. SLD wtedy zabrakło - czy temu ugrupowaniu, które powstało z SLD - zabrakło kilka promili. Tak naprawdę, gdyby Platforma wtedy się nie przesunęła na lewo, też by miała podobny prawdopodobnie wynik, wcale nie dużo lepszy, nie chcę tutaj tego komentować, ale na scenie politycznej, zwłaszcza w parlamencie byłoby jeszcze jedno ugrupowanie. Byśmy nie mieli tej sytuacji, jak teraz, że jest monopartia, tylko byśmy mieli rządy jakieś koalicyjne.

A co teraz dla sytuacji Platformy, w której ta partia się znajduje w tej chwili? Oznacza to przesunięcie na lewo według pana.

To, że zaczęła wojnę i wypowiedziała wojnę takiej partii, jak Partia Razem, innym ugrupowaniom lewicowym, które będą walczyły z Platformą o przeżycie. Te ugrupowania walczą o przeżycie, Platforma walczy o głosy. Nie walczy o głosy z Prawem i Sprawiedliwością o centrum, bo PiS pod nową ekipą, pod rządami premiera Morawieckiego, zmieniło całkowicie swój imidż. Zmieniło imidż na ugrupowanie centrowe. Jarosław Kaczyński dobrze sobie zdaje sprawę, że ten, kto opanuje centrum, ten będzie w Polsce albo rządził, albo miał bardzo silne wpływy. Proszę zwrócić uwagę, że Donald Tusk też swojego pierwszego wywiadu, dużego wywiadu, udzielił w Tygodniku Powszechnym, który akurat jest taką gazetą klasycznie wchodzącą do centrum obywateli. Nie gazet skrajnych, tylko właśnie w centrum. Każdy wie, że ten, kto będzie panował w centrum, kto będzie w centrum miał duży autorytet, będzie się cieszył zaufaniem, to będzie miał silną pozycję polityczną w Polsce i będzie też rządził.

A usunięcie pana i posłów konserwatywnych z Platformy oznacza, że szansa na konkurowanie z PiS zmalała albo nie ma możliwości konkurowania z tą partią?

To jest dla mnie dziwne, bo to jest odpuszczenie w ogóle - to jest tak, jakby to było poddanie się. Wycofujemy się z centrum i zaczynamy walczyć o głosy lewicy. Dla mnie to jest działanie wyjątkowo niezrozumiałe, bo całkowicie nieracjonalne. W Polsce jest potrzebna prawdziwa lewica i ugrupowania prawicowe. Ja szanuję różne poglądy, ludzie w naszym kraju mają różne poglądy, należy je szanować, ale w ten sposób ta scena będzie tak wyglądała, że będzie na prawo i na centrum - PiS i będzie jeden centrolew, którym będzie Platforma.

PiS wygra z większością konstytucyjną następne wybory po takich decyzjach?

Nie, po drodze są wybory samorządowe i tam będą bardzo ciekawe wybory, ponieważ obywatele tak, jak dotąd w wyborach uzupełniających pokazują politykom, że chcą wybierać komitety wyborców, komitety obywatelskie. Przed nami bardzo dynamiczny okres, bardzo ciekawy.

Ale zdobycie przez PiS centrum oznacza, że Platforma będzie marginalizowana.

Mam nadzieję, że zarząd Platformy, ciągle się poczuwam, że jestem osobą ze środowiska Platformy, zmieni swoją optykę i będzie jednak o to centrum walczył.

Może być Platforma marginalizowana?

Przechodząc na lewe skrzydło, całkowicie lewe skrzydło, odpuszczając centrum - tak, ponieważ ugrupowania centrowe wszędzie w świecie, i w Europie, jak patrzymy na tendencję, na razie dominują ugrupowania prawicowe. Widać, że to wahadełko jest jeszcze mocno po prawej stronie. I należy zdawać sobie z tego sprawę. To są prace, nazwijmy to "procesy socjologiczne", które są obiektywnymi procesami socjologicznymi. Szkoda tylko, że to przejście na lewo będzie się łączyło z tym, że będą likwidowane ugrupowania, które powstawały na lewym skrzydle, które są też potrzebne w debacie publicznej.

A jak to było z głosowaniem nad projektami aborcyjnymi? Tam była dyscyplina? Czy wy się wyłamaliście? Czy może kto inny zupełnie powinien ponieść konsekwencje takiego stanu rzeczy?

Powiem panu, że to jest w ogóle dziwne głosowanie w perspektywie jak na to patrzę. Zakrawa trochę na prowokacyjne zachowanie, ponieważ mieliśmy dziwny rozkład głosowania, czyli za jednym projektem jesteśmy "za", a w drugim projekcie jesteśmy "przeciw". Jeżeli byśmy chcieli traktować, że jest to głosowanie techniczne, to powinniśmy być dwa razy "za". Jeżeli jesteśmy za kompromisem aborcyjnym, który jest, to powinniśmy być dwa razy "przeciw". I oczywiście z zachowaniem wolności sumienia w tych głosowaniach. A u nas było, że jesteśmy w jednym "za", a w drugim "przeciw". Czyli narzuciliśmy sami sobie konwencję polityczną. I to jest dla mnie niezrozumiałe. Narzucając do tego dyscyplinę, narzucając konwencję polityczną, praktycznie - na przykład mnie - nie dano szansy manewru. Ja musiałem zagłosować tak, jak zagłosowałem. Zresztą zagłosowałem zgodnie z sumieniem, ale w takiej sytuacji było to ewidentne głosowanie polityczne i tego nie rozumiem. Nie rozumiem też tego, dlaczego mówi się o tym, że kolegów, którzy wyjęli karty, chce się karać utratą stanowisk. Bo to jest też całkowicie nieracjonalne.

Według pana ktoś z władz Platformy powinien ponieść konsekwencje?

Władze Platformy powinny się zastanowić najpierw nad sobą i dlaczego doszło do takiej sytuacji. Policzyć te szable, policzyć głosy, sposób narracji. To potrafił poprzedni szef Platformy w ten sposób robić. Proszę zauważyć, że poprzedni szef Platformy wiedział, że ważne jest i lewe skrzydło i prawe. Kto stworzył Janusza Palikota i Jarosława Gowina? Stworzył Donald Tusk, bo chciał dwie postaci bardzo wyraziste na obu skrzydłach, bo wiedział, że na tym polega taki charakter Platformy. Jest silne centrum, ale potrzebne są te skrzydła, żeby jak najwięcej można było ściągnąć i głosów, i też zaprosić jak najwięcej ludzi do uprawiania polityki w pewnych określonych sferach zakresu. Powiem tak: prędzej powinny ponieść konsekwencje osoby albo z władz klubu albo z władz partii niż te osoby, które wyjęły karty, ponieważ oni nie zrobili tego w sposób, nazwijmy to, niezgodny z założeniami, o których słyszeliśmy przed głosowaniami.

Czyli personalnie Sławomir Neumann i Grzegorz Schetyna?

Nie chcę mówić o personaliach, nie chcę też być w sytuacji, że w jakiś sposób chcę się zrewanżować. W żadnym wypadku nie będę używał personaliów, ale uważam, że tamte osoby powinny być prędzej ukarane niż te osoby, które wyciągnęły karty.

Gdzie pan się widzi w przyszłości? Przystąpi pan do jakiegoś ugrupowania czy będzie pan posłem niezależnym?

Wiadomo, że będę na razie posłem niezależnym. To jest dla mnie jasne jak słońce. Zostałem wybrany z bardzo dobrym wynikiem. Moi wyborcy nie tylko wiedzieli, jak ja głosuję, ale też znali moje konserwatywne poglądy i uznali też, że jestem politykiem i mam pewne założenia Platformy Obywatelskiej, więc nie wyobrażam sobie, żebym mógł funkcjonować w innych ugrupowaniach.

A najbliższe wybory parlamentarne? Z tak dobrym wynikiem, na przykład, mógłby pan startować do Senatu bez poparcia Platformy.

To będzie dopiero za 2 lata. Podkreślam: dla mnie najważniejsze są wybory samorządowe, a moja aktywność, wspieranie określonych samorządów zawsze będzie aktualna.