Joanna Schmidt szczerze przyznaje: jest kryzys w Nowoczesnej. „Jesteśmy przed intensywnymi, szczerymi, otwartymi rozmowami w klubie” – powiedziała posłanka w Porannej rozmowie w RMF FM. „W klubie jest 25 osób, to są osoby, które wykazują determinację, by posklejać to, co się dzieje w klubie” – zaznacza. O swoim zawieszeniu, powiedziała, że zrobiła to w „proteście przeciwko kolegom i koleżankom”. „Moje zawieszenie było takim sygnałem dla środowisk kobiecych, aby pokazać, że w Sejmie również są posłowie, którzy mają poglądy liberalne” – mówiła w rozmówczyni Roberta Mazurka. Przyznaje, że niezależnie od poglądów, projekt Ratujmy Kobiety powinien zostać skierowany do dalszych prac. „Prowadziłam ustawę, rekomendowałam jako poseł prowadzący, bo taki jest zwyczaj, by kierować do komisji. Niestety, na mównicy byłam obrócona w prawą stronę. Nie miałam pojęcia, że muszę się odwracać także w lewo” – przyznała posłanka Nowoczesnej.

Wideo youtube

POSŁUCHAJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z JOANNĄ SCHMIDT Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Robert Mazurek: Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest Joanna Schmidt z Nowoczesnej.

Joanna Schmidt: Dzień dobry, witam.

I tutaj się zawahałem, bo nie wiem, czy z Nowoczesnej...

Nowoczesna. Nadal Nowoczesna.

A kiedy pani wystąpi?

W zeszłym tygodniu na konferencji powiedziałam, że zawieszam swoje prawa członkowskie w klubie Nowoczesnej. W efekcie głosowania (w Sejmie nad projektem dot. liberalizacji przepisów aborcyjnych - przyp. red.). Póki co jest to zawieszenie. Jesteśmy przed intensywnymi, szczerymi, otwartymi rozmowami w klubie.

A zna pani przykłady polityków, którzy zawieszeni wrócili do partii? Bo ja, jak patrzę na polską politykę od dobrych 20 lat, nie znam takiego casusu.

Nie znam takiego przykładu, ale wiem, jaki był cel tego zawieszenia. Spotkał się ze zrozumieniem nowej przewodniczącej klubu. Dzisiaj mamy posiedzenie klubu, na którym będziemy dyskutować, co dalej: co dalej z Nowoczesną, co dalej z naszą tożsamością.

A kto został w partii? Pani oraz Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Mieszkowski zawiesiliście się sami. Adam Cyrański - z zupełnie innych powodów - odszedł z partii. Paweł Pudłowski - mówi się, że też odejdzie albo się zawiesi, Bóg jeden raczy wiedzieć. Joanny rozbiją Nowoczesną?

W partii jest 6 tysięcy członków. To są nasze struktury w całej Polsce.

A w klubie 25 osób.

Klub jest 25-osobowy, są to posłowie wykazujący cały czas dużą determinację, aby posklejać to, co się źle zadziało w klubie.

No właśnie: dlaczego się źle zadziało? Pani chce sklejać czy pani chce odejść?

Moje zawieszenie było jakby sygnałem dla środowisk kobiecych - ale nie tylko: dla wszystkich, którzy walczą o prawa kobiet - by pokazać, że w Sejmie w obecnej kadencji są również posłowie, którzy mają poglądy liberalne...

Ale pani ten pogląd pokazała głosowaniem - to po co jeszcze zawieszenie? W proteście przeciwko kolegom, którzy zagłosowali inaczej, albo nie wzięli udziału w głosowaniu?

W proteście przeciwko kolegom i koleżankom, tak. I oni o tym wiedzą.

Czyli w proteście przeciwko Kornelii Wróblewskiej, która powiedziała, że ona nigdy nie uzna dziecka za zlepek komórek, i ona nie zagłosowała.

To nie jest kwestia poglądów. Mieliśmy do czynienia z projektem obywatelskim, to było pierwsze czytanie, to nie było trzecie czytanie, to nie były (końcowe) głosowania. Prowadziłam ustawę i rekomendowałam jako poseł prowadzący - bo taki jest zwyczaj - aby skierować ją do komisji. W swoim wystąpieniu z mównicy niestety byłam odwrócona w prawą stronę, zwracałam się do prawej strony, apelowałam, aby ustawę skierować do dalszych prac w komisji - nie miałam pojęcia, że muszę odwracać się też w lewo.



Ale pani wie przecież chyba, nad czym pani głosowała? Głosowała pani nad ustawą, w wyniku której pani córka i moja córka - pani ma 14-letnią córkę, ja 15-letnią - mogłyby bez naszej zgody dokonać aborcji.

Jest jeszcze coś takiego jak praca w komisji. Na klubie rzeczywiście tę kwestię poruszaliśmy - i komisja miała być takim miejscem, gdzie...

Pani poseł, bez względu na nasze poglądy na aborcję, to jest to taki moment, kiedy cierpnie skóra, kiedy sobie człowiek pomyśli, że dzieci mają decydować same o tego typu strasznych, dramatycznych wydarzeniach.

Ale w komisji jest miejsce na poprawki. To jest czas, kiedy zgłaszamy poprawki, takie poprawki na pewno byłyby zgłoszone. I nie tylko takie. Jest parę kwestii, które chcielibyśmy, aby uległy zmianie. Stąd przygotowany został nasz projekt liberalizujący zapisy aborcyjne. Prezentowałyśmy go w październiku na konferencji prasowej wraz z Joanną Scheuring-Wielgus i Moniką Rosą. I liczę, że właśnie teraz ten projekt spotka się z aprobatą naszego klubu.