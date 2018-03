​Współpraca dwustronna, przyszłość UE po Brexicie, unijny budżet, bezpieczeństwo energetyczne i kryzys migracyjny - te tematy mają zdominować poniedziałkowe spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W Belwederze Merkel spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska podkreśliła, że Polska będzie drugim po Francji celem wizyty zagranicznej Merkel od jej wybrania w środę przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec.

Joanna Kopcińska / Jacek Turczyk / PAP

Poniedziałkowa wizyta pani kanclerz to czytelny sygnał, że z Niemcami łączą nas dobre i partnerskie relacje - oceniła Kopcińska.

Zwróciła przy tym uwagę, że w piątek w Warszawie przebywał z wizytą nowy szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas, który spotkał się zarówno z premierem Morawieckim, jak i prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem.



Wizyty te pokazują, że Polska zajmuje silną i ważną pozycję w procesie budowania i reformowania Unii Europejskiej - podkreśliła rzecznik rządu.



Jak dodała silna pozycja Polski definiuje agendę poniedziałkowych rozmów, podczas których poza kwestiami dwustronnymi mowa będzie przede wszystkim o najważniejszych problemach Unii Europejskiej. Premier Morawiecki będzie rozmawiał z kanclerz o przyszłości Unii po Brexicie, budżecie europejskim, bezpieczeństwie energetycznym i kryzysie migracyjnym - wskazała Kopcińska.



Polska jako odpowiedzialny partner będzie aktywnie współkształtować zarówno instytucjonalną, jak i finansową przyszłość Unii Europejskiej - zaznaczyła.



Liczymy na dobrą i pragmatyczną współpracę z Berlinem - dodała Kopcińska.



Jak poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, w Belwederze kanclerz Niemiec spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.



Z kolei rzecznik rządu Niemiec Steffen Seibert informował w piątek, że tematem rozmów kanclerz Merkel podczas wizyty w Warszawie mają być stosunki między Polską a Niemcami, sprawy europejskie oraz polityka zagraniczna.



Ostatnie spotkanie Morawiecki-Merkel odbyło się 16 lutego br. w Berlinie. Po tym spotkaniu politycy zwracali uwagę m.in. na bardzo dobre stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Niemcami.



Morawiecki podkreślał, że oba kraje mogą być "lokomotywą wzrostu i pozytywnych zmian dla całej Unii Europejskiej".



Szef polskiego rządu podkreślał też, że Polska i Niemcy mają bardzo podobne myślenie w wielu tematach związanych z jednolitym rynkiem europejskim. Z tematyką związaną z negocjacjami z Rosją, z Wielką Brytanią (...). I to są tematy, które na pewno nas łączą - wskazywał wtedy Morawiecki.



Szefowie obu rządów przyznali jednak, że są również tematy, na które mają odmienne poglądy. W tym kontekście wskazali na Nord Stream2, czyli projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg ten ma być gotowy do końca 2019 roku, gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.

(ph)