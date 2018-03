Niemiecka kanclerz Angela Merkel przyjedzie w poniedziałek do Polski - poinformował rzecznik rządu Niemiec Steffen Seibert. W Warszawie ma spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezydentem Andrzejem Dudą. O godz. 18 Angela Merkel zostanie powitana z honorami wojskowymi - podał w oświadczeniu Seibert. Na zakończenie wizyty niemieckiej kanclerz w Polsce planowana jest wspólna kolacja z Morawieckim.

Angela Merkel / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Według rzecznika, tematem rozmów mają być stosunki między Polską a Niemcami, sprawy europejskie oraz polityka zagraniczna.



Polska jest drugim po Francji celem wizyty zagranicznej Merkel od jej wybrania w środę przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec.



W piątek po godz. 12 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie Dudy z zaprzysiężonym w środę ministrem spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasem. Szef niemieckiego MSZ w Warszawie spotka się również z Morawieckim i szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Podobnie jak w przypadku Merkel Polska to jego druga podróż zagraniczna od czasu powstania nowego rządu w Berlinie.



Przed wylotem do Warszawy Maas podkreślił, że Berlin opowiada się za ścisłym partnerstwem z Polską "mimo różnych perspektyw", jakie polska i niemiecka strona reprezentują w kilku obszarach.



Europy nie można sobie wyobrazić bez pojednania i przyjaźni między Niemcami i Polakami. Dlatego ciąży na nas odpowiedzialność za jedność Europy - oznajmił. Maas zapowiedział, że z przedstawicielami władz polskich będzie rozmawiał o tym, jak Niemcy, Polska i Francja mogą wspólnie przyczyniać się do rozwoju Europy.



Nowy gabinet Merkel został zaprzysiężony po blisko sześciu miesiącach od wyborów parlamentarnych w Niemczech. Tekę ministra spraw zagranicznych w koalicyjnym rządzie CDU/CSU i SPD objął Maas, były minister sprawiedliwości. Socjaldemokrata zastąpił na tym stanowisku Sigmara Gabriela.

Premier Mateusz Morawiecki spotka się w poniedziałek z przebywającą z wizytą w Polsce kanclerz Niemiec Angelą Merkel - poinformowało w piątek Centrum Informacyjne Rządu. To dowód dobrej współpracy polsko-niemieckiej - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.



Dworczyk w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że będzie to druga zagraniczna wizyta Angeli Merkel, od kiedy jej nowy gabinet został zaprzysiężony.



To dowód dobrej współpracy polsko-niemieckiej oraz dowód na to, że jesteśmy aktywnym graczem na arenie międzynarodowej - oświadczył Dworczyk.



Podkreślił jednocześnie, że poniedziałkowa wizyta jest też kolejnym dowodem na to, "jak bardzo nieprawdziwe są tezy opozycji o izolacji Polski na arenie międzynarodowej".



