Nieprawidłowe chłodzenie produktów było jednym z powodów ukarania sieci kawiarni - podał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie. Po 14 kontrolach zakładów nałożono mandaty w wysokości 4,3 tys. zł.

ZDJ. ILUSTRACYJNE / Marcin Kaliński / PAP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował na swojej stronie internetowej, że prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w sprawie zbiorowego zatrucia pokarmowego w sieci kawiarni Green Caffe Nero.

Sanepid podał, że podejrzanym i wskazanym przez osoby chore nośnikiem zakażenia były prawdopodobnie trzy rodzaje ciast z kremem niepoddanym obróbce termicznej (chałwowe, tort bezowy, ciasto "zielony mech"). Nakazano wycofanie z obrotu handlowego produktów, które były niewłaściwie przechowywane.

PPIS zaznaczył, że od 1 czerwca prowadzone są kontrole sanitarne w sieci kawiarni. Dotychczas skontrolowano 14 zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości, które głównie dotyczyły przerwania łańcucha chłodniczego dla oferowanych produktów. W wyniku powyższego nałożono grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 4 tys. 300 zł. Będzie też prowadzone postępowanie administracyjne - podano.

Joanna Narożniak z Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej poinformowała, że w ostatnich dniach do sanepidu dochodzą sygnały o zatruciach. Wstępne informacje wskazują na to, że mamy do czynienia z zatruciem bakterią salmonella. Wszystkie osoby zgłosiły, że spożywały produkty w kawiarniach sieci - powiedziała.

Sieć Green Caffe Nero wydała oświadczenie na Facebooku. Wstępne ustalenia wskazują, że partia produktów nabiałowych dostarczona do naszej piekarni zaopatrującej kawiarnie w ciasta, mogła nie spełniać wymogów bezpieczeństwa żywności, pomimo, że podlega badaniom - napisano.

Po odebraniu sygnałów w trybie pilnym uruchomiliśmy konieczne do wyjaśnienia tych sygnałów procedury. W związku z tym, zdecydowaliśmy się na natychmiastowe wstrzymanie sprzedaży wszystkich ciast z kremem, które mogłyby się okazać potencjalną przyczyną sygnalizowanych niedyspozycji żołądkowych. Obecnie sprawa jest badana w ramach procedur wewnętrznych i Sanepidu - dodano.