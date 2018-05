​Czternaścioro dzieci trafiło do szpitali w Gryficach i Kamieniu Pomorskim z objawami zatrucia pokarmowego. To uczniowie z okolic Łodzi, którzy w ramach "zielonej szkoły" przyjechali do ośrodka w Pogorzelicy koło Rewala w powiecie gryfickim.

Zdjęcie ilustracyjne /Karolina Michalik /RMF FM

