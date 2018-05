Wolność została przywrócona dzięki wam czcigodni weterani, ale to my, młodsze pokolenie przywrócimy wielkość Rzeczpospolitej, Europie opartej na wartościach stanowiących jej fundament od wieków - powiedział szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk.

Ceremonia złożenia kwiatów przy pomniku 3. Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593 w Cassino / Adam Guz / PAP

Mszą świętą na Polskim Cmentarzu Wojennym rozpoczęły się uroczystości w związku z 74. rocznicą bitwy o Monte Cassino. Bierze w nich udział szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz weteranami II wojny światowej oraz delegacją rządową, m.in. z szefem MON Mariusz Błaszczakiem i szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim.

Połączeni jesteśmy dzisiaj ogromną wdzięcznością wobec tych, którzy oddali Bogu życie, ciała ziemi włoskiej, a serca Polsce. 74 lata temu tu u stóp opactwa na Monte Cassino rozegrała się jedna z największych bitew II wojny światowej, która w dużej mierze przyczyniła się do zakończenia tej straszliwej wojny i zwycięstwa dobra nad złem - mówił szef urzędu ds. kombatantów.

Kasprzyk przypomniał, że Polska jako pierwszy kraj w Europie i na świecie powiedziała "stanowcze ‘nie’ dwóm zbrodniczym systemom totalitarnym, które chciały wówczas zdominować świat". Za to stanowcze "nie" Rzeczpospolita zapłaciła w czasie II wojny światowej najwyższą, największą cenę - podkreślił.

Jak mówił, Rzeczpospolita zawsze była wdzięczna wartościom, które "wykuwały się również w VI w. w opactwie na Monte Cassino".

Polska zawsze była wierna wierze chrześcijańskiej i dla tego również wiedziała, że musi powiedzieć stanowcze "nie" tym dwóch systemom totalitarnym, które porządkując świat chciały podeptać fundament, na którym Europa i świat zostały postanowione - dodał.

Kasprzyk zwracając się do weteranów zaznaczył, że byli oni "rycerzami dobra w starciu ze złem", a wielu z nich "poniosło za to najwyższą cenę - cenę życia".

Wielu spoczęło na tym cmentarzu, wielu odniosło rany, wielu nie mogło wrócić do wolnej ojczyzny i do dziś mieszka rozrzuconych po całym świecie, ale wy nie zadawaliście pytań czy warto i za to wam dziękujemy, że zawsze byliście wierni wartościom - Bogu, honorowi i ojczyźnie. Dziękujemy wam, rycerze słusznej sprawy! - mówił Kasprzyk.

Wolność została przywracana dzięki wam czcigodni weterani, dzięki temu, że nie wahaliście się poświęcać swojego zdrowia, swojego życia, ale przywrócenie wielkości Rzeczpospolitej, Europie zależy teraz od nas młodszych pokoleń. (...) My obecni tu chcemy ślubować: przywrócimy wielkość Rzeczpospolitej, Europie opartej na wartościach stanowiących jej fundament od wieków - mówił Kasprzyk.

