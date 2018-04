Do końca kwietnia ma być gotowa ekspertyza dotycząca substancji znalezionej w ciele kobiety, która zmarła po warsztatach medycyny naturalnej w Grodzisku Mazowieckim - dowiedział się reporter RMF FM. Jesienią 2016 roku 30-latka brała udział w zabiegu oczyszczania organizmu za pomocą tak zwanej substancji Kambo.

Opinia będzie miała kluczowe znaczenie dla śledztwa. Dotychczasowe badania toksykologiczne substancji znalezionej w ciele kobiety nie dały precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, co to za mikstura. Przez to śledztwo zostało zawieszone.

Opinia, która ma być znana w najbliższych tygodniach, ma pozwolić wznowić śledztwo i postawić ewentualne zarzuty.

U 30-latki, na której skórę nałożono wydzielinę amazońskiej żaby, pojawiły się wymioty, po których straciła przytomność. Została odwieziona karetką do szpitala. Tam lekarzom nie udało się jej uratować.