Poseł Nowoczesnej Marek Sowa złożył wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Chodzi o lata 2011-2012, kiedy Obajtek był wójtem gminy Pcim (woj. małopolskie). Według polityka Nowoczesnej, analiza oświadczeń majątkowych "w sposób oczywisty wskazuje na to, że podał on w oświadczeniach nieprawdę lub zataił prawdę odnośnie do swojej sytuacji materialnej".

