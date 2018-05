Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek alerty pogodowe pierwszego stopnia dla sześciu województw w związku z prognozowanymi burzami z gradem. Mają one wystąpić w północnej, centralnej i wschodniej Polsce.

Zdj. ilustracyjne / Łukasz Ogrodowczyk / PAP

Ostrzeżenia IMGW dotyczą sześciu województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Na tych terenach w ciągu najbliższych godzin mogą wystąpić burze z opadami deszczu i lokalnie z gradem. Porywy wiatru w czasie burz mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h.

Prognozuje się od 10 do 20 mm deszczu na metr kwadratowy. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim lokalnie może spaść do 25 mm deszczu na metr kwadratowy.

Alerty pogodowe IMGW dla województw pomorskiego i podlaskiego obowiązują od godz. 15.00 do godz. 20.00 we wtorek, dla woj. lubelskiego - od 15.00 do 22.00, dla woj. warmińsko-mazurskiego od 14.00 do 21.00, a dla woj. mazowieckiego do 20.30. W woj. kujawsko-pomorskim mogą wystąpić burze w godz. od 15.00 do 19.00.

Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i umiarkowane. Może przelotnie popadać.

A na Gorącą Linię RMF FM dostaliśmy zdjęcia od słuchacza z Żyrardowa!



Grad w Żyrardowie / Gorąca Linia RMF FM