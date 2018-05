Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem wydali synoptycy dla sześciu województw. Alerty będą obowiązywać do wieczora w południowej i wschodniej Polsce.

Mocno zagrzmi w wielu regionach kraju / Łukasz Ogrodowczyk / PAP

Najmocniej zagrzmi na Kielecczyźnie. Synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnym deszczem.

Do wieczora będzie mocno padać też na Lubelszczyźnie, w województwie łódzkim, na Śląsku, Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. W tym ostatnim regionie są prognozowane największe ulewy - do wieczora ma spaść do 100 mm deszczu.

Deszcz będzie na tyle silny, że możliwe są podtopienia.

