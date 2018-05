Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby się potwierdziły - tak o zarzutach wobec Michała Królikowskiego mówił wywiadzie dla "Polska The Times" wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Podkreślił, że nie zmienił zdania o Królikowskim.

Jarosław Gowin / Waldemar Deska / PAP

Wicepremier Jarosław Gowin był pytany o byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, prof. Michała Królikowskiego, o którym kiedyś mówił, że jest "najwybitniejszym prawnikiem". Podtrzymuję wszystko, co mówiłem o prof. Królikowskim. Co do zarzutów: pozwólmy działać niezależnemu sądowi - stwierdził.



Na pytanie, czy zdziwiły go zarzuty wobec Królikowskiego, Gowin odparł: "Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby się potwierdziły". W Polsce, jak w każdym innym cywilizowanym kraju obowiązuje domniemanie niewinności. Zdania o prof. Królikowskim nie zmieniłem - podkreślił wicepremier.

Wicepremier został także spytany o to, czy prezydent Duda zostanie ponownie kandydatem Zjednoczonej Prawicy w kolejnych wyborach prezydenckich. Nie mam, co do tego wątpliwości - zadeklarował. Dodał, że jego zdaniem również Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich. A jeśli to zrobi błędem byłoby lekceważenie jego kandydatury. To groźny rywal. Wiem coś o tym... - zaznaczył polityk.



(mn)