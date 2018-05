Zaplanowane na czwartek czynności z udziałem zatrzymanego do sprawy oszustw w podatku VAT adwokata Michała Królikowskiego będą przeprowadzone w Warszawie - poinformował prok. Paweł Sawoń z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Chodzi o względy ekonomiki procesowej.

Michał Królikowski, w przeszłości m.in. wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, obecnie prowadzi praktykę adwokacką. Zatrzymany został przez CBŚP w minioną środę w Szczecinie, w czwartek w białostockiej prokuraturze formalnie miały być ogłoszone mu zarzuty.



Rzecznik PR w Białymstoku poinformował po południu, że czynności będą wykonywane w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, tam też będą ogłaszane Michałowi Królikowskiemu zarzuty. Jak wyjaśnił, chodzi o zasady ekonomiki procesowej; przez cały dzień trwały w czwartek czynności w stołecznej kancelarii Michała Królikowskiego.; zatrzymany również przebywa w Warszawie.



Śledztwo, dla potrzeb którego doszło do zatrzymania Michała Króliwkowskiego., prowadzone jest od 2015 roku przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku, we współpracy z urzędami skarbowymi i UKS w całej Polsce oraz z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.



Dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej nie tylko w kraju, ale także na Słowacji, w Chorwacji i Wielkiej Brytanii, podejrzanej o oszustwa w obrocie paliwami szacowane na blisko 700 mln zł. Grupa miała wprowadzać do obrotu w naszym kraju paliwa bez płacenia za to podatku VAT, zarzuca się jej również tzw. pranie brudnych pieniędzy.



W sumie zarzuty postawiono w tym śledztwie blisko dwudziestu osobom.