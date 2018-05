​Na ponad 60 kilometrach kwadratowych powierzchni ma powstać nowe, największe w Polsce lotnisko, czyli Centralny Port Komunikacyjny w mazowieckim Baranowie. Na spotkaniu z mieszkańcami tej gminy przedstawiciele rządu zaprezentowali propozycję lokalizacji nowego portu. "My nie chcemy się stąd przeprowadzać. Chcemy tutaj zostać" - mówili zgodnie mieszkańcy gminy.

Teren inwestycji, wyznaczony przez doradcę technicznego obejmujący łącznie 66,2 km kwadratowych przeznaczonych pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, znajduje się na obszarze gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki ( pow. żyrardowski).

Podczas środowego spotkania pełnomocnika rządu ds. CPK Mikołaja Wilda z mieszkańcami Baranowa rozdawano ulotkę, na której przedstawiono obszar lokalizacji na potrzeby CPK. Napisano na niej, że obszar ten jest ograniczony od północy rzeką Pisią oraz miejscowością Szymanów. Od południa jest ograniczony autostradą A2, a od zachodu - drogą krajową nr 50.

To jest maksymalny obszar, z którego zostaną wyodrębnione dwie lokalizacje. Jedyna zmiana, która następuje z państwa punktu funkcjonowania, to konieczność uzgadniania planów zagospodarowywania przestrzennego z pełnomocnikiem ds. CPK - powiedział Wild. Jak wyjaśnił, poza tym obszarem nie przewiduje się działań inwestycyjnych.

Z tego obszaru w drodze konsultacji z państwem, wyodrębnione zostaną dwie lokalizacje. Myślę, że częściowo na siebie zachodzące. Dwie lokalizacje, na których będzie przeprowadzone postępowanie środowiskowe. To nie jest teren do wywłaszczenia - wyjaśnił Wild.

Dyżury informatorów i pytania mieszkańców

W trakcie spotkania padła zapowiedź, że od czerwca trzy razy w tygodniu w Baranowie dyżurować będą informatorzy, którzy odpowiedzą na pytania mieszkańców dotyczące budowy portu.

Jesteśmy przerażeni. Nas wysiedlenie nie będzie dotyczyło, ale będziemy mieli to lotnisko pod nosem, pod samym płotem - mówi jedna z mieszkanek Baranowa. Jak funkcjonować, jak spać? - pytali niezadowoleni z rządowych planów mieszkańcy.

Minister nie odpowiedział konkretnie na żadne pytanie. Zapytałam go o obiekty-przeszkody lotnicze: szkoły, kościoły, zabytkowe cmentarze. Totalnie nie odpowiedział na pytanie, co z tym zostanie zrobione - usłyszał od mieszkanki Baranowa nasz reporter. Dodała, że jest przekonana, że to wszystko zostanie "zrównane z ziemią".

Budowa największego lotniska w Polsce ma się rozpocząć za trzy lata. Na tę informację mieszkańcy gminy, w której ma powstać port, zareagowali głośnym buczeniem. My nie chcemy się stąd przeprowadzać. Chcemy tutaj zostać - mówili.

Mieszkańcy Baranowa / Jakub Kamiński / PAP

CPK ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie.

Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Rada Gminy Baranów 18 kwietnia podjęła uchwałę o referendum ws. CPK. Termin jego przeprowadzenia został wyznaczony na 17 czerwca.