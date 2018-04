Były prezydent stawił się w czwartek w Prokuraturze Krajowej, gdzie ma zostać przesłuchany w ramach postępowania dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku. Komorowski pojawił się w prokuraturze przed godz. 10 w towarzystwie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i prawników.

Jak podała rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik, wezwanie do byłego prezydenta wystosowano 18 grudnia 2017 roku, a jego odbiór został pokwitowany 21 grudnia.

Z informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że postępowanie, w ramach którego prokuratura wezwała Komorowskiego do złożenia zeznań "obejmuje m.in. ówczesnych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli na terenie Federacji Rosyjskiej w sekcjach 95 ofiar katastrofy smoleńskiej ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do tych sekcji". Nie nakazali również przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał ofiar do Polski - zaznaczyła rzeczniczka PK.

W ramach śledztwa Prokuratura Krajowa ma też sprawdzić, dlaczego po przywiezieniu trumien do Polski nie otworzono ich.



Rzeczniczka Prokuratury Krajowej podkreśliła, że brak sekcji ofiar katastrofy bezpośrednio po przewiezieniu ich ciał do Polski, uniemożliwił wykrycie szeregu błędów związanych z identyfikacją ofiar.

O wezwaniu do prokuratury, Komorowski poinformował we wtorek w Polsat News. Do dzisiaj trwają straszne oskarżenia o zdradę, zamach, spisek przeciwko prezydentowi. Są do tej pory ścigani po prokuraturach politycy poprzedniej ekipy. Ja też się wybieram w najbliższym czasie do prokuratury, gdzie będę przesłuchiwany. To osobiście boli. Jest dramatycznym dysonansem w stosunku do wspólnotowego przeżywania żałoby w pierwszych dniach. To narastało. Weszła chęć, pokusa do politycznego eksploatowania żałoby - mówił Komorowski.

W sprawie tej 3 sierpnia 2017 r. przesłuchany został były premier, a obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Zeznania w charakterze świadków w tej sprawie złożyli jeszcze m.in.: były szef MSZ Radosław Sikorski, była minister zdrowia Ewa Kopacz, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, były prokurator generalny Andrzej Seremet, były naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof Parulski.

Komorowski: 10 kwietnia ujawniła się nicość zarzutów PiS-owskich



Poproszony przez dziennikarzy o komentarz, były prezydent powiedział, zanim wszedł do budynku prokuratury, że zastanawia się, czy to przypadek, czy celowy zamysł, aby jego przesłuchanie odbyło się blisko daty 10 kwietnia.

Jedyna rzecz, która przychodzi do głowy, to to, że 10 kwietnia ujawniła się w pełni nicość zarzutów PiS-owskich dotyczących zamachów, wybuchów, mgły sztucznej itd. I chyba próbuje się zwrócić uwagę na inne aspekty i pewnie są potrzebni ludzie, którzy mają odwrócić uwagę od tego, że PiS kompletnie się skompromitował wcześniejszymi teoriami głoszonymi przez 8 lat, słynnym już i bolesnym w dalszym ciągu kłamstwem smoleńskim - dodał Komorowski.

(nm)