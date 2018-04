Czworo nastolatków ze Szczecina kręci filmy o historii miasta. Każda część opowiada o kolejnym roku od czasu, gdy Szczecin znalazł się w granicach Polski. A 5 lipca miną dokładnie 73 lata od tego wydarzenia. Seria "Młodym okiem" powstaje pod opieką Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

Przede wszystkim to ciekawostki, które wydarzyły się od 1945 roku. To co najbardziej zapamiętałam to fakt, że były u nas produkowane Junaki. Ludzie bardzo chcieli te motocykle mieć - opowiada reporterce RMF FM Ola Jakubowicz,jedna z autorek cyklu.

Filmy powstają pod opieką Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

