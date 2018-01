Mateusz Morawiecki chciałby zmiany na stanowisku szefa MON podczas zbliżającej się rekonstrukcji rządu - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski. Tym samym tworzy się sojusz pomiędzy premierem a prezydentem przeciwko Antoniemu Macierewiczowi.

Mateusz Morawiecki i Antoni Macierewicz na sali sejmowe / Radek Pietruszka / PAP

Według ustaleń naszego dziennikarza, wszystko zależy od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i jego współpracowników, bowiem to nie premier, a kierownictwo partii rządzącej zdecyduje o politycznej przyszłości Antoniego Macierewicza.

Z informacji Patryka Michalskiego wynika, że między szefem MON a Mateuszem Morawieckim nie ma chemii - a spór dotyczy między innymi wpływów w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Jak mówią nieoficjalnie rozmówcy naszego dziennikarza: szef resortu obrony walczy o przetrwanie w rządzie, a w wersji minimum o to, żeby odejść w chwale.

To dlatego Antoni Macierewicz - wywierając presję na polskim wojskowym attache w USA - miał walczyć o spotkanie z jakimkolwiek doradcą Donalda Trumpa w Białym Domu. Do wizyty ma dojść 17 stycznia, co potwierdziła rzeczniczka MON-u, stawiając tym komunikatem premiera w niezręcznej sytuacji.

Na rekonstrukcję czekamy od... października

Rekonstrukcja rządu - wtedy jeszcze pod przywództwem Beaty Szydło - zapowiedziana została przez nią pod koniec października ubiegłego roku. Po kilku tygodniach oczekiwania, 7 grudnia, po serii spotkań na szczycie i posiedzeniu komitetu politycznego PiS rzeczniczka partii Beata Mazurek ogłosiła, że Beata Szydło poda swój rząd do dymisji, a nowym premierem zostanie Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier oraz minister rozwoju i finansów.

Kilka dni później prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł stary-nowy rząd: w porównaniu z gabinetem Szydło nie wprowadzono w nim wówczas żadnych zmian.

Poważniejsze roszady zapowiedziane zostały natomiast na styczeń. Sam Morawiecki mówił, że możemy spodziewać się ich w krótkim czasie po święcie Trzech Króli.

Gowin: Ostateczne ustalenia zapadają dosłownie w tej chwili

Przypuszczam, że rekonstrukcji rządu nie należy się spodziewać w poniedziałek, ale w najbliższych dniach, na pewno w tym tygodniu - powiedział dziś dziennikarzom w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Podkreślił, że rekonstrukcja obejmie mniej więcej jedną trzecią resortów.

Ostateczne ustalenia zapadają dosłownie w tej chwili. Trwają finalne rozmowy - stwierdził Gowin.

Jak dodał, dla niego "nie będzie niespodzianek".

Gowin zaznaczył również, że ustalenia pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, Solidarną Polską i jego partią Porozumienie przewidują, że dwa resorty będą kierowane przez polityków Porozumienia.