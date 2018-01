​Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie powołujące Departament ds. Pomocy Humanitarnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - dowiedział się reporter RMF FM. Na jego czele stanie Beata Kempa. Zadaniem departamentu będzie koordynowanie pomocy potrzebującym w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Każdy minister konstytucyjny musi dostać rozporządzenie atrybucyjne i w moim przypadku dotyczy ono kwestii związanej z pomocą humanitarną i współpracy z innymi ministrami, organizacjami, kościołami, bo to one niosą pomoc - powiedziała Kempa.

W grudniu premier Mateusz Morawiecki odwołał szefową KPRM Beatę Kempę ze stanowiska. Zapowiedział jednak, że pozostanie ona w składzie rządu i w kancelarii w randze sekretarza stanu.

19 stycznia premier ogłosił, że Beata Kempa otrzymała już nową funkcję. Pani minister Kempa będzie ministrem-członkiem Rady Ministrów odpowiedzialnym za koordynację pomocy humanitarnej i spraw uchodźców - oświadczył szef rządu.

Podniesienie tego problemu do rangi ministerialnej, czyli osoby, która w randze ministra-członka Rady Ministrów odpowiada za sprawy uchodźców i pomoc humanitarną, jest wyraźnym dowodem na to, że nie tylko tego nie lekceważymy, ale chcemy się bardzo poważnie za to zabrać - podkreślił.

Morawiecki zaznaczył, że Polska "jednoznacznie" utrzymuje swoje stanowisko w sprawie kwot uchodźców, ale jednocześnie nie uchyla się od "solidarności całej UE w tym obszarze". Dodał, że polski rząd akcentuje w tym kontekście działania poza granicami UE, m.in. w formie pomocy humanitarnej przekazywanej "na miejscu, w obozach uchodźców" oraz kontroli granic.