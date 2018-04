"To była katastrofa" - tak w Porannej rozmowie w RMF FM mówi Kornel Morawiecki o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. "Sytuacja wygląda bardzo źle, podział narodu w tej sprawie się pogłębia" - ocenia gość Roberta Mazurka. "Chciałbym wyjść z przesłaniem jednoczącym nas, pokazać, że ta katastrofa nie była tylko naszą klęską, naszą przegraną, że również miała element pewnej wartości" - deklaruje marszałek senior. "Bardzo trudno jest teraz dojść do prawdy, bo inni chcą nas rozgrywać. Dwa zespoły - Millera i Macierewicza - nie wyjaśniły nam tego, pójdźmy nad tym" - radzi Morawiecki. "Bardzo źle, że nie wszyscy politycy przyjdą na odsłonięcie pomnika smoleńskiego, politycy, wszyscy którzy są odpowiedzialni za państwo, powinni tam być" - ocenia.

