Samolot Boeing 737 rozbił się zaraz po starcie z międzynarodowego lotniska Jose Marti w Hawanie. Maszyna należała do państwowej firmy Cubana de Aviacion.

Do katastrofy doszło po godz. 12 czasu lokalnego. Boeing miał lecieć z Hawany do Holguin. Maszyna rozbiła się tuż po starcie. Na zdjęciach widać czarny dym unoszący się nad wrakiem.

To tragiczny wypadek lotniczy. Według informacji służb, na pokładzie było 104 pasażerów i 9 członków załogi. Informacje nie są jasne, ale wygląda na to, że mamy do czynienia z dużą liczbą ofiar - powiedział AFP prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel, który przybył na miejsce katastrofy.

Na miejscu działają służby ratunkowe.