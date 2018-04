​Federalna Administracja Lotnicza (FAA) poinformowała w środę, że zarządzi przegląd ok. 220 silników lotniczych takiego typu, jak silnik, który rozerwał się podczas lotu w maszynie linii Southwest powodując śmierć jednej osoby.

FAA zarządzi przegląd silników lotniczych po śmiertelnym wypadku / NTSB HANDOUT / PAP/EPA

Badaniom poddane zostaną w ciągu najbliższych 6 miesięcy wirniki turbin silników typu CFM56-7B, które mają za sobą określoną liczbę startów i lądowań. Właśnie podczas tych manewrów silniki poddawane są bowiem największym obciążeniom.

Silnik tego typu, zamontowany w samolocie Boeing 737-700 linii Southwest Airlines, rozerwał się w ub. wtorek wkrótce po starcie ze 149 osobami na pokładzie z nowojorskiego lotniska LaGuardia. Maszyna leciała do Dallas, w Teksasie.



Wybuch spowodował uderzenie fragmentu wirnika turbiny w okno przedziału pasażerskiego powodując jego rozbicie. Doszło do nagłej dekompresji wnętrza samolotu a siedząca przy oknie 43-letnia Jennifer Riordan została niemal "wyssana" na zewnątrz przez powstałą dziurę.

Współpasażerowie zdołali wciągnąć kobietę z powrotem do wnętrza, ale po wylądowaniu i przewiezieniu do szpitala zmarła z odniesionych ran.



Lekarze orzekli, że przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy, szyi i klatki piersiowej. Do podobnej awarii silnika w samolocie linii Southwest doszło już w 2016 r. Wówczas jednak obeszło się bez ofiar.



Podobne awarie silnika w samolocie pasażerskim nie powinny się zdarzać - powiedział Robert Sumwalt, przewodniczący Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Dodał, że wstępne badania wykazały, że fragment wirnika turbiny oderwał się z powodu tzw. zmęczenia materiału.



Był to pierwszy śmiertelny wypadek na pokładzie samolotu pasażerskiego w USA od roku 2009. Sumwalt nie wykluczył czasowego wstrzymania lotów wszystkich samolotów typu Boeing 737.

(ph)