11 miast, 12 stadionów, miliony kibiców… Na moskiewskim stadionie Łużniki trwa mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata! Na murawie mierzą się reprezentacje Rosji i Arabii Saudyjskiej. W sumie o Puchar Świata powalczą - po raz 21. w historii - 32 drużyny narodowe. Triumfatora poznamy 15 lipca!

Ceremonia otwarcia rosyjskich mistrzostw świata zaplanowana została na pół godziny, a jej organizatorzy zdecydowali, że w programie dominować będzie muzyka.

Rozpoczął - hitem "Let Me Entertain You" - brytyjski wokalista Robbie Williams.

Występ przed 80-tysięczną widownią w Moskwie podczas ceremonii otwarcia mistrzostw i wieloma milionami telewidzów na całym świecie... to wszystko przekracza moje najśmielsze marzenia - mówił Williams, cytowany na stronach FIFA, przed ceremonią.

Tuż po Brytyjczyku na murawie pojawiła się rosyjska śpiewaczka operowa pochodzenia tatarskiego Aida Garifullina. Sławę przyniosły jej przede wszystkim role w słynnym Teatrze Maryjskim w St. Petersburgu, ale aktualnie artystka związana jest z Operą Wiedeńską.

Artyści wykonali wspólnie inny przebój Williamsa: "Angels".

Na murawie stadionu Łużniki pojawił się także brazylijski gwiazdor futbolu, który siedem lat temu zakończył piłkarską karierę, Ronaldo: on zaprezentował trofeum mistrzostw.

Nikt nie wie, co zdarzy się w czasie zbliżających się czterech tygodni. Wszyscy są jednak pewni, że mistrzostwa na długo pozostaną w pamięci wszystkich - mówił przed startem mundialu 41-letni Ronaldo.

Po części artystycznej krótkie przemówienie wygłosił na Łużnikach prezydent Rosji Władimir Putin.



Cieszymy się, że możemy być gospodarzami mundialu. Futbol jest tutaj uwielbiany, a Rosja to otwarty, gościnny kraj. Życzę sukcesów wszystkim drużynom, a kibicom - niezapomnianych wrażeń. Witajcie w Rosji - powiedział.

Po rosyjskim przywódcy na scenie pojawił się prezydent FIFA Gianni Infantino, który w kilku zdaniach przywitał kibiców.

I w końcu nadszedł moment, na który od miesięcy czekali piłkarscy kibice na całym świecie! Na moskiewskiej arenie rozbrzmiały hymny narodowej Arabii Saudyjskiej i Rosji, a po nich: pierwszy gwizdek mistrzostw świata!



Mecz otwarcia mundialu 2018: Rosja vs Arabia Saudyjska! NA ŻYWO >>>>



Rywalizacja o Puchar Świata rozpoczęła się!



