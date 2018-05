Opiekunowie protestujący w Sejmie usiłowali wywiesić w jednym z okien transparent przygotowany przed szczytem NATO. W rezultacie doszło do interwencji Straży Marszałkowskiej.

W Sejmie interweniowała Straż Marszałkowska / Jakub Kamiński / PAP

Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych próbowała drugi raz wywiesić transparent w języku angielskim na zewnątrz budynku parlamentu. Protestujące kobiety otworzyły jedno z okien znajdujących się na pierwszym piętrze w holu głównym Sejmu. Hartwich trzymałą w rękach plakat.



Wówczas podeszła do nich Straż Marszałkowska. Strażnicy poprosili o zamknięcie okna. Argumentowali, że chodzi o bezpieczeństwo kobiet. Iwona Hartwich wychylała się przez okno próbując wywiesić baner. Doszło do przepychanki. Ostatecznie strażnicy zamknęli okno. Doszło do wzajemnych oskarżeń o użycie siły.

Pan mi krzywdę robi, proszę pana! Niech pan mnie nie dotyka! - krzyczała jedna z protestujących. Proszę państwa, w jakim my kraju żyjemy? To jest wstyd, że walczy się z niepełnosprawnymi, z najsłabszą grupą społeczną - dodała.



Po całej sytuacji na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy zajęli się protestującymi - nikomu nic poważnego się nie stało.

"Polskie niepełnosprawne dzieci błagają o godne życie", "Niepełnosprawni w Polsce dostają straszliwie niskie dodatki - 174 euro renty socjalnej i 36 euro dodatku opiekuńczego" - takie transparenty w języku angielskim wiszą już od trzech dni w Sejmie.

W ten sposób protestujący od 37 dni przygotowują się do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które odbędzie się w weekend w gmachu przy Wiejskiej. Protestujący planowali m. in. wyklejenie okien, by goście Zgromadzenia NATO wchodząc do Sejmu widzieli i wiedzieli, o co chodzi w ich proteście.



Do sytuacji z czwartku odniósł się dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. Pytany o użycie siły wobec protestujących, odpowiedział: "To jest zdanie osób protestujących. Ja przedstawiam opinię CIS. Nie ma łatwego rozróżnienia dla tych spraw. Nie ma łatwej oceny tego, co się stało. Generalną sprawą jest, że akcja protestacyjna ma swój kształt, swój PR-owy wymiar i ona się zmienia. Nasze działania też się muszą w jakiś sposób dostosowywać".







(ph, nm)