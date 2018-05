​Rozumiemy, że w tym roku budżet jest zamknięty. Chcielibyśmy porozmawiać o pomocy 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od nowego roku - poinformowała Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Żadnych deklaracji na gorąco nie mogę składać - odpowiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Iwona Hartwich / Leszek Szymański / PAP

Protestujący w Sejmie: Proponujemy kompromis, 500 zł od przyszłego roku





Rozumiemy, że w tym roku budżet jest zamknięty. Chcielibyśmy porozmawiać o tej pomocy 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od nowego roku. (...) Zapraszamy serdecznie stronę rządową do rozmów, jesteśmy otwarci; zapraszamy jeszcze raz, jesteśmy kompromisowi i zapraszamy serdecznie do nas - powiedziała Hartwich.

Rozumiemy, że ten budżet tego nie udźwignie; natomiast mamy kolejny budżet. Uważamy, że rząd powinien zrezygnować z niektórych inwestycji. Proszę państwa, można zbudować 122 mosty, można zbudować 220 mostów, ale jeśli nie zbuduje się mostu z osobami najsłabszymi, niepełnosprawnymi, to nie będzie w nas solidarności - przekonywała Hartwich.



Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia. Zgłaszali dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym", dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

Proponowali, by dodatek był wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 roku - dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł. Zgodnie z już opublikowaną ustawą renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Opublikowana została już również ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rafalska o propozycji protestujących: Nie mogę składać żadnych deklaracji na gorąco

Żadnych deklaracji na gorąco nie mogę składać - powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, odnosząc się do nowej propozycji protestujących w Sejmie.



Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych przedstawiła w czwartek nową propozycję w sprawie 500 zł dodatku. Rozumiemy, że w tym roku budżet jest zamknięty; chcielibyśmy porozmawiać o pomocy 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji od nowego roku - powiedziała.



Do propozycji odniosła się w czwartek minister. Punktem wyjścia kolejnych rozwiązań, które zaproponujemy musi być przyjęcie nowego orzecznictwa. Nowe orzecznictwo, orzeczenie o niesamodzielności i realizacja wyroku TK, wtedy możemy przejść do poszukiwania kolejnych rozwiązań. Żadnych deklaracji na gorąco nie mogę składać - powiedziała Rafalska.



Pytana, czy pojedzie rozmawiać do Sejmu z protestującymi, odpowiedziała: Ja mam zaproszone osoby do CPS "Dialog". To liczna grupa. Te osoby przyjeżdżają z całej Polski. Bedę na pewno obecna na tamtym spotkaniu - powiedziała Rafalska. Chodzi o posiedzenie zespołu ds. opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ws. osób całkowicie zależnych. Spotkanie zaplanowane jest o godz. 12.



Wcześniej Rafalska zaprosiła protestujących do CPS "Dialog" na posiedzenie zespołu. Jak podkreśliła, po zakończeniu spotkania protestujący będą mogli wrócić do Sejmu.

(ph)